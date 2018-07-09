Минулої доби бойовики сконцентрували обстріли на Донецькому та Маріупольському напрямках

За даними розвідки двоє російських окупантів дістали поранення.

Протягом минулої доби, 8 липня, російські окупаційні війська порушували перемир’я майже по всій лінії зіткнення. Противник здійснив 21 обстріл українських позицій, більшу їх частину зафіксовано на Маріупольському та Донецькому напрямках.

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Як повідомляється у ранковому зведенні прес-центру штабу об'єднаних сил, на Луганському напрямку протягом доби було тихо. Проте на Горлівському та Світлодарському напрямках противник проявляв активність. Вогонь по позиціях ЗСУ відкривався в районі населених пунктів Південне та Світлодарськ. Там ворог застосовував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Біля Південного один український військовослужбовець дістав поранення.

На Донецькому та Маріупольському напрямках минулої доби було найгарячіше. Ворог з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї 18 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил. Під вогнем окупантів опинились захисники Авдіївки, Мар’їнки, Водяного, Широкиного, Лебединського, Павлополя та Талаківки. На цих напрямках втрат серед наших захисників немає.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ три рази порушили режим припинення вогню. Провокації із застосуванням стрілецької зброї зафіксовано на Попаснянському та Маріупольському напрямках. Вогневого впливу зазнали позиції Об’єднаних сил біля Новозванівки та Водяного.

За поточну добу втрат серед захисників України немає.

За уточненими даними розвідки двоє російських окупантів дістали поранення.

Раніше повідомлялось, що завдяки успішним діям ЗСУ ситуація з безпекою в населеному пункті Золоте-4 (Луганська область) покращилась. У селищі з'явився дільничний інспектор поліції та інші представники органів влади.