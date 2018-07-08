ЗСУ забезпечили безпеку Золотого-4, в селищі з’явились представники державної влади

До 2 липня в населеному пункті не було представників Національної поліції України.

Завдяки успішним діям ЗСУ ситуація з безпекою в населеному пункті Золоте-4 (Луганська область) покращилась. У селищі з'явився дільничний інспектор поліції та інші представники органів влади.

Читайте такожДоба на Донбасі: бойовики порушували перемир’я майже по всій лінії зіткнення

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook. Коментуючи повідомлення деяких ЗМІ про начебто неправомірне нагородження військовослужбовців ОС, в штабі вказали, що «Об'єднані сили не заявляли про те, що Золоте-4 перебувало під контролем російських найманців». При тому, глава СММ ОБСЄ Олександр Хуг зауважував, що термін "сіра зона" не передбачений Мінськими домовленостями

«Об'єднані сили підкреслюють, що робота із покращення тактичного положення навколо Золоте-4 велась ще за часів перебування інших військових частин в період проведення АТО. Сьогоднішні захисники завершили покращення тактичного положення, створили інші опорні пункти та повністю прибрали небезпеку дій диверсійно-розвідувальних груп противника», - вказано у повідомленні.

«Слід відзначити, що до 2 липня у населеному пункті Золоте-4 ніколи не було присутності представників Національної поліції України (що було пов'язано з невідповідними умовами безпеки). На даний час у зазначеному населеному пункті є дільничний інспектор та інші представники органів влади», - наголосили в штабі.

Повідомляється також, що раніше не всі мешканці Золотого-4 мали можливість переміщатися на підконтрольну територію у зв’язку з бойовою обстановкою в цьому районі. Після взяття під повний контроль території навколо населеного пункту воєнні загрози було усунено.

«Наразі всі без винятку жителі Золотого-4 мають право та можливість переміщуватися на підконтрольну урядові територію у зручний для них час (роботу КПВВ змінено)», - наголошено в повідомленні.

В командуванні ОС підкреслили, що не порушують Мінських домовленостей під час покращення тактичного положення на тому чи іншому напрямку.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня народний депутат Дмитро Тимчук заявив, що у Луганській області українські військовослужбовці взяли під контроль населений пункт Золоте-4.

Тимчук додав, що завдяки вмілому і професійного керівництва командування батальйону, рішучим діям командира роти молодшого лейтенанта Олега Ліденка і командира взводу Зураба Чіхелідзе втрат серед українських військовослужбовців і мирного населення не було.