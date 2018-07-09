У "ДНР" взяли штурмом будинок "комбата" - його кинули "на підвал" (фото)

Доля "Шамана", за словами терориста, поки не дуже зрозуміла. Не відкидається, що він буде сидіти.

Бойовики "ДНР" взяли штурмом будинок свого чергового "комбата" "Шамана" та відвезли його "на підвал".

Про це повідомив бойовик угруповання "ДНР", російський найманець Михайло Полинков "Хрусталик" в соцмережі.

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"Цього разу черга дійшла до комбата 2 мсб 9 полку "Шамана". 6 липня увірвалися в будинок до "Шамана". Це був справжній штурм, правда, без опору. Люди у балаклаві спершу роззброїли трьох охоронців у дворі, потім одночасно увірвалися в будинок з усіх боків. І через двері та через вибиті вікна. Після цього, не показавши жодних документів, не представившись, взявши один рюкзак в охоронця і старий рюкзак дружини "Шамана", почали тупо мародерити. Брали все, що мало цінність, включаючи гроші, які були в охорони, всього 11 т. р. та золоті ювелірні вироби власниці будинку", - написав він.

За словами терориста, "Шаману" закидають "незаконне зберігання зброї та боєприпасів".

"І як ви думаєте, що закидають "Шаману"? Зрозуміло, те ж саме, що свого часу всім іншим командирам 1 корпусу, які чимось не догодили. Незаконне зберігання зброї та боєприпасів", - написав Полинков.

Бойовик "ДНР" розповів, що наразі затриманий "комбат" перебуває в "комендатурі" Донецька.

Раніше співробітники Національної гвардії України затримали "прокурора" "ДНР" на виїзді з Маріуполя.