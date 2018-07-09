У "ДНР" взяли штурмом будинок "комбата" - його кинули "на підвал" (фото)

16:14, 09 липня 2018
Війна
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"Шамана" кинули "на підвал" / фото vk.com/hrustalin

Про це повідомив бойовик угруповання "ДНР", російський найманець Михайло Полинков "Хрусталик" в соцмережі.

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"Цього разу черга дійшла до комбата 2 мсб 9 полку "Шамана". 6 липня увірвалися в будинок до "Шамана". Це був справжній штурм, правда, без опору. Люди у балаклаві спершу роззброїли трьох охоронців у дворі, потім одночасно увірвалися в будинок з усіх боків. І через двері та через вибиті вікна. Після цього, не показавши жодних документів, не представившись, взявши один рюкзак в охоронця і старий рюкзак дружини "Шамана", почали тупо мародерити. Брали все, що мало цінність, включаючи гроші, які були в охорони, всього 11 т. р. та золоті ювелірні вироби власниці будинку", - написав він.

За словами терориста, "Шаману" закидають "незаконне зберігання зброї та боєприпасів".

"І як ви думаєте, що закидають "Шаману"? Зрозуміло, те ж саме, що свого часу всім іншим командирам 1 корпусу, які чимось не догодили. Незаконне зберігання зброї та боєприпасів", - написав Полинков.

Бойовик "ДНР" розповів, що наразі затриманий "комбат" перебуває в "комендатурі" Донецька.

Раніше співробітники Національної гвардії України затримали "прокурора" "ДНР" на виїзді з Маріуполя.

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Теги: #ДНР#затримання