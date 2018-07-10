Перемир’я заради води: сапери щодня розміновують ДФС для налагодження водопостачання (відео)
13:01, 10 липня 2018Війна
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Якщо станція знову припинить роботу, то 40 населених пунктів залишаться без води, її запасів вистачить лише на 4 доби.
Від хиткого миру залежить 40 населених пунктів / скріншот відео ТСН
Сапери щодня розміновують Донецьку фільтрувальну станцію для налагодження водопостачання.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, між Авдіївкою та Ясинуватою щоранку встановлюють перемир’я, аби дати змогу працювати Донецькій фільтрувальній станцій. Цей об'єкт розташований просто на лінії розмежування. І чи буде вода в 40 населених пунктах залежить саме від нього.
На ДФС знаходиться небезпечний реагент – газоподібний хлор, витік якого може призвести до катастрофи.
Від цього хиткого миру залежить 40 населених пунктів. Якщо станція знову припинить роботу, то запасів води вистачить лише на 4 доби.
Сапери щодня розміновують Донецьку фільтрувальну станцію для налагодження водопостачання
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