Перемир’я заради води: сапери щодня розміновують ДФС для налагодження водопостачання (відео)

Якщо станція знову припинить роботу, то 40 населених пунктів залишаться без води, її запасів вистачить лише на 4 доби.

Сапери щодня розміновують Донецьку фільтрувальну станцію для налагодження водопостачання.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, між Авдіївкою та Ясинуватою щоранку встановлюють перемир’я, аби дати змогу працювати Донецькій фільтрувальній станцій. Цей об'єкт розташований просто на лінії розмежування. І чи буде вода в 40 населених пунктах залежить саме від нього.

На ДФС знаходиться небезпечний реагент – газоподібний хлор, витік якого може призвести до катастрофи.

Від цього хиткого миру залежить 40 населених пунктів. Якщо станція знову припинить роботу, то запасів води вистачить лише на 4 доби.