Водопостачання Авдіївки відновлено

Напередодні повідомлялось про відновлення електропостачання Донецької фільтрувальної станції.

Водопостачання міста Авдіївка в Донецькій області, яке було порушено 6 червня через обстріл бойовиками Донецької фільтрувальної станції, відновлено.

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Як повідомляє ДСНС України, станом на 07:00 10 червня водопостачання м. Авдіївка, с. Ласточкіно та с. Орлівка Ясинуватського району здійснюється в штатному режимі.

Напередодні повідомлялось, що електропостачання Донецької фільтрувальної станції було відновлено.

Як повідомляв УНІАН, увечері 6 червня через обстріл ДФС було вкотре знеструмлено. У зв'язку із знеструмленням станції без води залишилися м. Авдіївка, с. Орлівка, с. Ласточкине Ясинуватського району. 5 червня компанія «Вода Донбасу» через постійні обстріли бойовиків погрожувала зупинити фільтрувальну станцію.

Довідка УНІАН. Донецька фільтрувальна станція, розташована в так званій «сірій зоні», час від часу припиняє роботу через пошкодження будівель чи обладнання внаслідок влучення снарядів. ДФС забезпечує водою населені пункти по обидва боки від лінії розмежування: Авдіївку (близько 22 тис. жителів), Красногорівку і Верхньоторецьке, а також тимчасово окуповані Донецьк, Ясинувату, селища Василівка і Спартак - всього близько 600 тис. осіб.