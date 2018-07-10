"Танк на території дитсадка": мешканець Горлівки показав квартал в окупованому місті (відео)

Місцевий житель показав, що зараз відбувається в окупованій Горлівці.

У мережі з'явилося відео з окупованої Горлівки. Запис знято 9 липня 2018 року.

Ролик опублікований на YouTube-каналі Михайла Свєтлова. "Понеділок. Приблизно опівдні. Час не найбагатолюдніший. Відео для тих, хто виїхав і сумує. Кримські чебуреки, танк у дитячому садку, хлопці, які грають у футбол і "Париж"!", - йдеться в його описі до відео.

Раніше повідомлялося, що в Горлівці через затоплення шахт люди труяться метаном. Така екологічна ситуація в місті виникла у зв'язку із закриттям шахт і зупинкою видобутку вугілля.