"Танк на території дитсадка": мешканець Горлівки показав квартал в окупованому місті (відео)
14:47, 10 липня 2018Війна
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Місцевий житель показав, що зараз відбувається в окупованій Горлівці.
Запис із Горлівки зроблений 9 липня / Скріншот
У мережі з'явилося відео з окупованої Горлівки. Запис знято 9 липня 2018 року.
Ролик опублікований на YouTube-каналі Михайла Свєтлова. "Понеділок. Приблизно опівдні. Час не найбагатолюдніший. Відео для тих, хто виїхав і сумує. Кримські чебуреки, танк у дитячому садку, хлопці, які грають у футбол і "Париж"!", - йдеться в його описі до відео.
Раніше повідомлялося, що в Горлівці через затоплення шахт люди труяться метаном. Така екологічна ситуація в місті виникла у зв'язку із закриттям шахт і зупинкою видобутку вугілля.
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