"Танк на території дитсадка": мешканець Горлівки показав квартал в окупованому місті (відео)

14:47, 10 липня 2018
Війна
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Запис із Горлівки зроблений 9 липня / Скріншот

Ролик опублікований на YouTube-каналі Михайла Свєтлова. "Понеділок. Приблизно опівдні. Час не найбагатолюдніший. Відео для тих, хто виїхав і сумує. Кримські чебуреки, танк у дитячому садку, хлопці, які грають у футбол і "Париж"!", - йдеться в його описі до відео.

Раніше повідомлялося, що в Горлівці через затоплення шахт люди труяться метаном. Така екологічна ситуація в місті виникла у зв'язку із закриттям шахт і зупинкою видобутку вугілля.

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Теги: #відео#Горлівка