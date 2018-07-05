У Горлівці через затоплення шахт люди труяться метаном - ІС

Така екологічна ситуація в Горлівці виникла у зв'язку із закриттям шахт та зупинкою видобутку вугілля.

Стан екологічної ситуації в Горлівці Донецької області загроздивий.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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Зазначається, що в населеному пункті зростає кількість смертей серед місцевих жителів від токсичного отруєння метаном і забруднення джерел питної води.

"Зазначена ситуація виникла у зв'язку із закриттям шахт і зупинкою видобутку вугілля в районі цього н. п., в результаті чого спостерігається процес підняття шахтних вод і затоплення нижніх шахтних горизонтів. Вода з нижніх горизонтів, піднімаючись, виштовхує на поверхню метан та інші отруйні гази", - йдеться у повідомленні.

Раніше спостерігачі СММ ОБСЄ повідомили, що бойовики мають намір затопити шахту Юнком у населеному пункті Бунге, за 43 кілометри від тимчасово окупованого Донецька.

У Держдепі заявили, що затоплення на Донбасі шахти, де був підірваний ядерний снаряд, загрожує отруєнням води.