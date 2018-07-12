На Луганщині затримали снайпера-росіянина, який воював на боці терористів

Бойовик отримав завдання перейти через лінію розмежування, «осісти» на підконтрольній українській владі території та чекати на подальші інструкції.

У Луганській області співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали громадянина Російської Федерації, який воював на боці російсько-окупаційних бандформувань на Донбасі.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Так, встановлено, що мешканець Казані був завербований представником ФСБ РФ у 2014 році для участі у бойових діях проти України. Зловмисник був учасником терористичних угруповань "прізрак" та "брянка ссср". Під керівництвом російських інструкторів він пройшов снайперську підготовку та воював проти сил АТО поблизу Первомайська на Луганщині.

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"Співробітники СБ України задокументували, що у 2017 році росіянин був повторно завербований представниками терористичного угруповання "МГБ ЛНР". Він отримав завдання перейти через лінію розмежування, «осісти» на підконтрольній українській владі території та чекати на подальші інструкції.

Оперативники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил, затримали терориста на Луганщині під час спроби перетину лінії розмежування.

Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Затриманий знаходиться під вартою.

Тривають слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, в рамках розслідування щодо розв’язання Росією агресивної війни проти України українські правоохоронці встановили особи 54 іноземних найманців, які брали участь у бойових діях проти України.