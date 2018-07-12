Українські правоохоронці встановили особи 54 іноземних найманців в «ЛНР-ДНР»

Як повідомляв головний військовий прокурор України, більшість з них - італійці, але також є французи, іспанці, серби, фіни, чехи й навіть один громадянин США.

В рамках розслідування щодо розв’язання Росією агресивної війни проти України українські правоохоронці встановили особи 54 іноземних найманців, які брали участь у бойових діях проти України.

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Як повідомдяє DW, про це у відповідь на запит журналістів повідомила Генпрокуратура України. За повідомленням ГПУ, ці дані Київ хоче використати, аби довести факт ведення Росією війни та фінансування тероризму на міжнародній арені.

Зазначається, що на початку липня головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив, що за чотири роки війни на Донбасі Генпрокуратура України нарахувала понад 50 іноземців на боці бойовиків "ДНР" та "ЛНР".

Більшість з них - італійці, але також є французи, іспанці, серби, фіни, чехи й навіть один громадянин США. Їхній вичерпний список Київ передав до Міжнародного кримінального суду.

Як зазначає видання, в офісі прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі коментувати повідомлення Матіоса не стали, пославшись на припис конфіденційності обробки комунікації з зовнішнім світом, закріплений у Римському статуті.

З повідомлення ГПУ випливає, що доводити вину Росії Україна, судячи зі всього, намагається одразу в двох судах - у Міжнародному кримінальному суді та в Міжнародному суді ООН, де вже є відповідний український позов.

Експерт з Інституту міжнародного права німецького товариства імені Макса Планка Маттіас Гартвіґ (Matthias Hartwig) у розмові з журналістами зазначив, що довести провину РФ у веденні агресивної війни проти України в МКС буде непросто.

"Проблематичним є, однак, те, що росіяни взагалі не ратифікували Римський статут, який усе це регулює. Тобто російський правитель, який дає наказ вести наступальну війну, не може в цьому суді бути притягнутий до відповідальності. Хіба що відповідне рішення ухвалить Радбез ООН, але ймовірності цього немає", - зазначив він.

Що ж стосується самих іноземних найманців, то притягнути їх до відповідальності на рівні міжнародного права, на думку фахівця, фактично неможливо. Підставами для розгляду позову в МКС є лише агресивна війна, важкі порушення воєнного права, геноцид та злочини проти людяності. Але поки що жодних рішень Міжнародного кримінального суду щодо війни на Донбасі немає.

Раніше волонтерські спільноти «Інформнапалм» і «Ихтамнет», які досліджують діяльність «приватної військової компанії Вагнера», опублікували понад 50 імен членів групи «Карпати», яка складається переважно з громадян України. Журналісти дослідили біографії українських найманців Вагнера.