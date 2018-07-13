"Хлібне перемир'я": СММ ОБСЄ за добу зафіксувала 315 вибухів на Донбасі

Спостерігачі заявляють, що кількість порушень починає зростати після оголошення так званого "хлібного перемир'я".

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу зафіксували 325 вибухів у Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії у період з 19:30 11 липня до 19:30 12 липня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 300 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 25 вибухів)", - сказано у звіті.

Читайте такожСММ ОБСЄ має контролювати повне припинення застосування зброї, аби на Донбасі запанувало перемир'я - прес-секретар Кучми

Зокрема, порушення оголошеного перемир'я були зафіксовані в районі Донецької фільтрувальної станції, Майорська, Світлодарська, Ясинуватої, Кам'янки, Дебальцевого та Авдіївки.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 15 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (коли не було порушень режиму припинення вогню)", - заявили спостерігачі.

Зокрема, 12 вибухів було зафіксовано в районі села Капітанове.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня за результатами попередніх переговорів у Мінську ТКГ заявила про підтримку режиму припинення вогню на сході України з 1 липня у зв'язку з початком сезону збирання врожаю. Українська сторона переконана, що, з метою встановлення справжнього перемир'я, Росія та контрольовані нею бойовики мають виконувати безпекові положення Мінських угод.