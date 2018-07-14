Минулої доби на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів поранено двох українських військових

Бойовики 24 рази порушили "хлібне перемир'я".

За минулу добу бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил, у тому числі 2 рази з важкого озброєння.

Як повідомили у прес-центрі ООС, внаслідок ворожих обстрілів поранено двох українських військових.

На Луганському, Попаснянському, Світлодарському та Горлівському напрямках відмічалися поодинокі обстріли підрозділів Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Кряківка, Троїцьке, Новолуганське та Південне. При цьому, противник застосував по захисниках Новолуганського 82-мм міномет і випустив у їх бік 8 мін.

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На Донецькому напрямку, застосовуючи гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, ворог обстріляв позиції українських захисників у районах населених пунктів Мар’їнка, Опитне, Кам’янка та Піски.

Найбільшу кількість обстрілів зафіксували на Маріупольському напрямку: бойовики 12 разів порушили «хлібне перемир’я». Прицільний, провокативний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти відкривали по позиціях біля населених пунктів Талаківка, Водяне, Гнутове, Широкине та Пищевик, у тому числі зі 120-мм мінометів, заборонених Мінськими домовленостями.

За уточненими даними розвідки 4 окупантів поранено.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 4 рази порушили режим припинення вогню на Луганському, Донецькому та Маріупольському напрямках.