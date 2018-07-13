Сьогодні на Донбасі поранено одного українського воїна - прес-центр Об’єднаних сил

Бойовики з початку доби 7 разів порушили режим припинення вогню, один раз застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Сьогодні внаслідок активних бойових дій російських окупантів в районі проведення операції Об’єднаних сил один український воїн отримав поранення.

Як сказано у зведенні прес-центру Об’єднаних сил станом на 18:00, упродовж поточної доби, від 7-ї години ранку до 18-ї години вечора, бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню, один раз застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

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Упродовж дня терористи відкривали вогонь із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кряківка, Кримське, що на Луганському напрямку, Мар’їнка, Опитне, Кам’янка, що на Донецькому напрямку, Талаківка, Водяне, Гнутове, Широкине, що на Маріупольському напрямку. Захисників Водяного бойовики обстріляли із 120-мм міномету.

«Українські захисники контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі та дотримуються режиму припинення вогню», - наголошується у зведенні.