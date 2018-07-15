Сьогодні на Донбасі бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню

Бойовики відкривали вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Кримське, Новолуганське, Світлодарськ, Піски.

На Донбасі сьогодні російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню, важке озброєння ворог не застосовував.

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Як повідомляється у зведенні щодо обстановки в районі проведення Операції Об’єднаних сил станом на 18.00, окупанти відкривали вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Новолуганське, Світлодарськ, Піски.

Втрат серед українських захисників немає.

Об’єднані сили контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі та дотримуються режиму припинення вогню, наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня учасники Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі домовилась встановити режим припинення вогню на сході України з 1 липня у зв'язку з початком жнив, однак окупаційні війська щодня порушують перемир’я.