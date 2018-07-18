"Наступник" Плотницького збирається до РФ для звіту перед кураторами - ІС
19:33, 18 липня 2018Війна
122 0
Звіт ватажка окупаційної російсько-терористичної адміністрації перед російськими кураторами буде проводитися на території РФ.
Пасічник готується звітувати про виконану роботу / фото з ресурсу бойовиків
Ватажок так званої «ЛНР» Леонід Пасічник дав вказівку керівникам "міністерств" псевдореспубліки в найкоротші терміни підготувати звіт за результатами своєї «роботи», із зазначенням конкретних досягнень і недоліків.
Як повідомляє група «Інформаційний спротив», зазначені матеріали необхідно підготувати як за другий квартал 2018 року, так і за півроку в цілому.
«Звіт ватажка окупаційної російсько-терористичної адміністрації перед російськими кураторами буде проводитися на території РФ», – повідомили в ІС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter