"Наступник" Плотницького збирається до РФ для звіту перед кураторами - ІС

Звіт ватажка окупаційної російсько-терористичної адміністрації перед російськими кураторами буде проводитися на території РФ.

Ватажок так званої «ЛНР» Леонід Пасічник дав вказівку керівникам "міністерств" псевдореспубліки в найкоротші терміни підготувати звіт за результатами своєї «роботи», із зазначенням конкретних досягнень і недоліків.

Як повідомляє група «Інформаційний спротив», зазначені матеріали необхідно підготувати як за другий квартал 2018 року, так і за півроку в цілому.

«Звіт ватажка окупаційної російсько-терористичної адміністрації перед російськими кураторами буде проводитися на території РФ», – повідомили в ІС.