Головний "чекіст" "ЛНР" оголосив себе новим ватажком бойовиків замість Плотницького

Ватажком терористичної організації "Луганська народна республіка" став так званий "міністр державної безпеки ЛНР" Леонід Пасічник.

Про це йдеться в заяві Пасічника, яку опублікував один з інформаційних ресурсів бойовиків.

За словами Пасічника, Ігор Плотницкий, який раніше очолював «ЛНР», «подав у відставку» за станом здоров'я.

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"Позначилися численні бойові поранення, наслідки контузії. Відповідно до його рішення, я приступаю до виконання обов'язків глави Республіки аж до майбутніх виборів", - заявив Пасічник.

Він додав, що Плотницкий сьогодні "призначений уповноваженим від Луганської народної республіки з виконання Мінських угод".

"Я також від себе заявляю про свою прихильність Мінським угодами. Республіка послідовно виконуватиме взяті відповідно до цих угод на себе зобов'язання", - сказав Пасічник.

Крім того, наголошується, що "Рада міністрів, Народна рада «ЛНР» та інші органи влади продовжують працювати в штатному режимі".

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада в тимчасово окупованому Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків "ЛНР" Ігорем Плотницьким та Ігорем Корнетом, до протистояння приєдналися бойовики ватажка "ДНР" Олександра Захарченка і ФСБ РФ.

Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували в центрі Луганська значну кількість військової техніки і озброєних осіб, були перекриті дороги і заблокована робота установ.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що в Луганську відбуваються розбірки не лише між місцевими бандами, а й між російськими спецслужбами.

23 листопада радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив, що Плотницкий виїхав до Росії, а в окупований Луганськ увійшли регулярні підрозділи армії РФ чисельністю близько 1 тис. військовослужбовців, включаючи спецназ ГРУ і спецназівців МВС РФ, а також важку техніку: танки, БТР, артилерійські установки.