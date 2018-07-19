Путін пригрозив "серйозними ризиками" загострення на Донбасі
16:55, 19 липня 2018Війна
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Глава країни-агресора говорить про ризики загострення ситуації на сході України.
Володимир Путін / REUTERS
Президент РФ Володимир Путін заявив, що бачить серйозні ризики загострення ситуації на Донбасі.
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"Серйозні ризики загострення ситуації зберігаються на південному сході України", - сказав він на нараді послів і постійних представників РФ, передає ТАСС.
При цьому президент країни, яка розв'язала війну на Донбасі й окупувала Крим, говорить про "відмову" від мирного вирішення конфліктів.
Раніше, під час прямої лінії, президент РФ Володимир Путін пообіцяв "тяжкі наслідки для української державності в цілому" у разі спроби звільнити Донбас.
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