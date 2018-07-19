Путін пригрозив "серйозними ризиками" загострення на Донбасі

Глава країни-агресора говорить про ризики загострення ситуації на сході України.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що бачить серйозні ризики загострення ситуації на Донбасі.

Читайте такожУкраїна почала ідеологічну деокупацію Донбасу - генерал

"Серйозні ризики загострення ситуації зберігаються на південному сході України", - сказав він на нараді послів і постійних представників РФ, передає ТАСС.

При цьому президент країни, яка розв'язала війну на Донбасі й окупувала Крим, говорить про "відмову" від мирного вирішення конфліктів.

Раніше, під час прямої лінії, президент РФ Володимир Путін пообіцяв "тяжкі наслідки для української державності в цілому" у разі спроби звільнити Донбас.