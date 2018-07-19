Місія ОБСЄ розповіла про скупчення біля Луганська важкого озброєння бойовиків

Безпілотники ОБСЄ зафіксували зосередження важкого озброєння бойовиків неподалік Алчевська, Бугаївки, Мирного, Круглика та Успенки.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що зафіксували на окупованих територіях Донбасу велике скупчення різного важкого озброєння - гаубиць, гармат, танків і мінометів, що належать контрольованим Росії бойовикам.

Про це йдеться у звіті за період з 19.30 17 липня до 19.30 18 липня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

Зазначається, що СММ продовжує моніторити відведення озброєння, що передбачено Комплексом заходів із виконання Мінських угод і доповненням до нього про відведення озброєння калібром до 100 мм, а також Мінським меморандумом.

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Зокрема, у порушення визначених координат відведення озброєння у непідконтрольних уряду України районах безпілотний літальний апарат дальнього радіусу дії помітив дві 122-мм самохідні гаубиці 2С1 «Гвоздика» неподалік окупованого Алчевська (за 40 км на захід від Луганська), а також 14 самохідних гаубиць 2С1, три 100-мм протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра" на буксирі і 14 122-мм буксированих гаубиць Д-30 неподалік Бугаївки (за 37 км на південний захід від Луганська).

Також сказано, що за визначеними лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання озброєння в непідконтрольних уряду України районах, 17 липня безпілотний літальний міні-апарат СММ зафіксував 8 самохідних гаубиць 2С1, 12 гаубиць Д-30 на буксирі, 6 протитанкових гармат МТ-12, 9 буксированих мінометів 2Б11 "Сані" і 18 танків (вісім типу Т-64 та десять типу Т-72) на полігоні біля Мирного (за 28 км на південний захід від Луганська).

Місія заявляє, що у той же день безпілотний літальний апарат дальнього радіусу дії помітив 29 танків неподалік Круглика (за 31 км на південний захід від Луганська), три самохідні гаубиці 2С1 біля Успенки (за 23 км на південний захід від Луганська), ще 20 танків та 6 самохідних гаубиць 2С1 на тому ж полігоні біля Мирного, самохідну гаубицю 2С9 "Нона-C" неподалік Алчевська і 17 артилерійських установок (тип не встановлено), чотири зенітно-ракетних комплексів 9К35 "Стріла-10" та 16 танків неподалік Бугаївки.