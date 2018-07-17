У СММ ОБСЄ трагедію МН17 назвали "суворим нагадуванням" вразливості цивільних у збройних конфліктах

У СММ ОБСЄ висловили найглибші співчуття близьким загиблих пасажирів малайзійського літака.

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан наголошує, що трагедія збиття малайзійського «Боїнга» рейсу MH17 у небі над Донецькою областю нагадує, що невинне цивільне населення найбільше страждає від збройних конфліктів.

Про це йдеться у повідомленні Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, зазначається, що сьогодні вшановується пам'ять про четверту річницю з часу збиття літаку рейсу MH17 на сході України.

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У цьому зв'язку сказано, що СММ ОБСЄ пам'ятає та сумує за жертвами цієї трагедії, яка забрала життя 298 людей у липні 2014 року.

"У цей день я висловлюю найглибші співчуття та повагу родинам і друзям жертв цієї катастрофи", - наголосив Апакан.

"Ця трагедія слугує суворим нагадуванням, що невинні цивільні є найбільш вразливими у збройних конфліктах в усьому світі", - додав він.

Також сказано, що СММ продовжує працювати в рамках свого мандату у сприянні зменшення напруження та зміцнення миру, стабільності і безпеки в Україні.

Як повідомляв УНІАН, літак авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

24 травня Спільна слідча група, до складу якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів і України, представила додаткові докази щодо ключової ролі Росії в трагічній катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, яка дислокується в Курську.

25 травня стало відомо, що уряд Нідерландів почав здійснювати кроки для притягнення Росії до відповідальності за збиття рейсу MH17.

Австралія заявила, що добиватиметься від Росії виплати компенсацій сім'ям жертв рейсу MH17.

МЗС на доручення президента Петра Порошенка почало консультації з Нідерландами та Австралією для приєднання до переслідування Росії за збиття літака рейсу MH17.