Окупанти на Донбасі чотири рази порушили перемир’я: втрат серед українських військових немає

Внаслідок обстрілів втрат серед українських захисників немає.

Упродовж поточної доби, з 7.00 до 18.00, на Донбасі російські окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню.

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Як повідомляється у зведенні Операції Об’єднаних сил, бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Піски, Павлопіль, Лебединське та Широкине.

Втрат серед українських захисників немає.

«Об’єднані сили контролюють обстановку, стійко утримуючи займані рубежі та дотримуючись режиму припинення вогню», - наголошується у зведенні.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Донбасі російсько-окупаційні війська 29 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, поранень зазнали троє українських бійців.