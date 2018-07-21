Окупанти на Донбасі чотири рази порушили перемир’я: втрат серед українських військових немає
18:29, 21 липня 2018Війна
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Внаслідок обстрілів втрат серед українських захисників немає.
Об’єднані сили контролюють обстановку, стійко утримуючи займані рубежі \ фото facebook.com/ato.news
Упродовж поточної доби, з 7.00 до 18.00, на Донбасі російські окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню.
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Як повідомляється у зведенні Операції Об’єднаних сил, бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Піски, Павлопіль, Лебединське та Широкине.
Втрат серед українських захисників немає.
«Об’єднані сили контролюють обстановку, стійко утримуючи займані рубежі та дотримуючись режиму припинення вогню», - наголошується у зведенні.
Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Донбасі російсько-окупаційні війська 29 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, поранень зазнали троє українських бійців.
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