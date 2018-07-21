Минулої доби на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів поранено трьох українських бійців

Противник 29 разів відкривав вогонь по позиціях сил ООС.

Минулої доби, 20 липня, на Донбасі бойовики 29 разів відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил у тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як повідомили у прес-службі ООС, внаслідок ворожих обстрілів поранено трьох український бійців.

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"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Троїцького, Луганського, Новолуганського, Світлодарська, Авдіївки, Красногорівки, Березового, Мар’їнки, Новомихайлівки, Богданівки, Лебединського, Павлополя, Талаківки, Гнутового, Широкиного та Водяного. Поряд із цим, противник у районі Гнутового застосував 120-мм міномет, а захисників Павлополя обстріляв протитанковими керованими ракетами. В районі Красногорівки зафіксовано роботу ворожої снайперської групи", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, один окупант загинув та ще одного було поранено.

Упродовж поточної доби бойовики тричі відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Причепилівки та Авдіївки. Втрат та поранених серед бійців Об’єднаних сил немає.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня російські окупаційні війська атакували протитанковою керованою ракетою прикордонний наряд, що здійснював прикриття відділу прикордонної служби «Сартана» поблизу Маріуполя.