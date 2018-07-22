На Донбасі бойовики 15 разів обстріляли військових

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

Упродовж минулої доби, 21 липня, бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 2 рази із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє операція Об’єднаних сил в Facebook. "Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Причепилівки, Майорська, Авдіївки, Пісків, Красногорівки, Лебединського, Павлополя, Талаківки та Широкиного. Поряд із цим, противник у районах Лебединського та Талаківки застосував 82-мм міномети. Своїми провокативними діями окупанти намагалися змусити військовослужбовців Об’єднаних сил відкрити вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити Україну у недотриманні оголошеного перемир’я", - йдеться у повідомленні.

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Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Талаківки, Водяного, Широкиного та Гнутового.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині відновлюють пошкоджені внаслідок обстрілів бойовиків ЛЕП.