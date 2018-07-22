На Донеччині відновлюють пошкоджені внаслідок обстрілів бойовиків ЛЕП - українська сторона СЦКК

Оперативно відновити пошкоджену ділянку лінії електропередач працівникам не дозволяли ризик потрапити під вогонь окупантів, а також наявність боєприпасів, що не розірвались та замінованих ділянок на трасі проходження цієї ЛЕП.

На Донеччині тривають роботи з відновлення пошкоджених ліній електропостачання.

Про це українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) повідомила 21 липня у Facebook.

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Українська сторона СЦКК інформує, що 9 липня до командування ОТУ «Північ» надійшло звернення Донецької облдержадміністрації та ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» з проханням забезпечити можливість проведення аварійно-відновлювальних робіт на лінії електропередач ВЛ 35кВ «Центральна - Фенольна», що зазнала ушкоджень внаслідок обстрілів з боку збройних формувань РФ, внаслідок чого були знеструмлені декілька населених пунктів та об’єктів промисловості.

Оперативно відновити пошкоджену ділянку лінії електропередач працівникам не дозволяли ризик потрапити під вогонь окупантів, а також наявність боєприпасів, що не розірвались та замінованих ділянок на трасі проходження цієї ЛЕП.

З метою забезпечення проведення аварійно-відновлювальних робіт в районах населених пунктів Торецьк, Новгородське та Неліпівка командування ОТУ «Північ» надало гарантії дотримання режиму припинення вогню (у разі дотримання режиму припинення вогню представниками збройних формувань та окупаційної адміністрації РФ у Донецькій та Луганській області) у період з 14 до 31 липня щодня з 12.00 до 16.0.

До вказаних районів було забезпечено допуск ремонтної бригади «Донецькобленерго», представників СММ ОБСЄ та групи піротехнічного підрозділу Головного управління ДСНС в Донецькій області.

Безпосередню організацію взаємодії з представниками СММ ОБСЄ, нагляд за дотриманням гарантій безпеки для працівників ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго», які задіяні у ремонтно-відновлювальних роботах, забезпечення дотримання режиму припинення вогню здійснюють офіцери української сторони СЦКК.