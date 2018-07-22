День на Донбасі: 4 обстріли, поранено одного українського військового

19:06, 22 липня 2018
Війна
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Ілюстрація REUTERS

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Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил в Facebook. 

Зазначається, що окупанти відкривали вогонь переважно з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районах населених пунктів Новоолександрівка, Зайцеве, Талаківка та Лебединське. 

«Внаслідок ворожих дій один наш військовослужбовець дістав поранення», - йдеться у повідомленні.

Втрати противника уточнюються, додали в штабі.

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Теги: #Донбас#війна на Донбасі#ситуація на Донбасі