День на Донбасі: 4 обстріли, поранено одного українського військового
19:06, 22 липня 2018Війна
13 0
Втрати противника уточнюються, додали в штабі.
Ілюстрація REUTERS
За сьогодні російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню, одного українського військового поранено.
Читайте такожУ Мар’їнці від вибуху невідомого предмету поранено двох місцевих мешканців
Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил в Facebook.
Зазначається, що окупанти відкривали вогонь переважно з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районах населених пунктів Новоолександрівка, Зайцеве, Талаківка та Лебединське.
«Внаслідок ворожих дій один наш військовослужбовець дістав поранення», - йдеться у повідомленні.
Втрати противника уточнюються, додали в штабі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter