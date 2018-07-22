День на Донбасі: 4 обстріли, поранено одного українського військового

Втрати противника уточнюються, додали в штабі.

За сьогодні російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню, одного українського військового поранено.

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Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил в Facebook.

Зазначається, що окупанти відкривали вогонь переважно з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районах населених пунктів Новоолександрівка, Зайцеве, Талаківка та Лебединське.

«Внаслідок ворожих дій один наш військовослужбовець дістав поранення», - йдеться у повідомленні.

Втрати противника уточнюються, додали в штабі.