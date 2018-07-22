У Міноборони розказали про ситуацію на Донбасі

З півночі окупанти 5 разів прицільно обстріляли позиції Збройних сил України.

З опівночі російсько-окупаційні війська вже 5 разів прицільно обстріляли позиції Збройних сил України.

Читайте такожРубіжне, Сєвєродонецьк і Лисичанськ святкують четверту річницю звільнення від окупантів

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк на щоденному брифінгу щодо ситуації на лінії зіткнення.

«Станом на сьогоднішній ранок зафіксовано 5 прицільних ворожих обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил… Всі обстріли відбулися вночі, під ранок переважно противник застосовував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а під Талаківкою та Широкиним - ще й гранатомети», - сказав він.

За словами Гуцуляка, на Луганському напрямку відбувся короткотривалий обстріл позицій ООС в районі Кримського з гранатометів і великокаліберних кулеметів, на Донецькому напрямку російські терористичні війська обстріляли захисників Талаківки, Водяного, Широкиного та Гнутового.