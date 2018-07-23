Бойовики обстріляли Лебединське з гранатометів
За сьогоднішній день, від 7-ї ранку, бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню, втрат в лавах українських військовослужбовців немає.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.
"Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години, російські окупаційні війська 1 раз порушили режим припинення вогню", - зазначили в штабі ООС.
Читайте такожСитуація в ООС за добу: один український боєць поранений, бойовики зазнали втрат
Так, окупанти відкривали прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів по позиціях Об’єднаних сил в районі населеного пункту Лебединське (Донецька область).
Втрат серед захисників України немає, зазначається у повідомленні.
"Об’єднані сили контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в штабі.