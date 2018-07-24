Офіцер ЗСУ розповів про нові втрати терористів на Донбасі (фото)

За минулу добу серед терористів - четверо поранених.

На Донбасі 23 липня поповнив "бригаду ДМБ" терорист Пахомов Максим "Спорт" з Горлівки. Також протягом минулої доби поранені четверо бойовиків.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив офіцер 53-ї ОМБр ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц". За його словами, терорист "неакуратно ходив й наступив на міну в районі Доломітного".

Як повідомляли у прес-центрі ООС, за минулу добу, 23 липня, бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил. Внаслідок обстрілу двоє українських військових отримали поранення.