Минулої доби на Донбасі бойовики 21 раз обстріляли позиції ООС, поранено двох військових

Тричі бойовики використовували заборонену Мінськими домовленостями зброю.

Упродовж минулої доби, 23 липня, бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил, у тому числі 3 рази із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.

Як повідомили у прес-службі ООС, внаслідок обстрілів двоє українських військових отримали поранення.

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"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Майорська, Авдіївки, Мар’їнки, Лебединського, Гнутового, Талаківки, Павлополя, Водяного та Широкиного. Разом з цим, окупанти поблизу Кримського та Лебединського обстріляли позиції Об’єднаних сил з 82-мм мінометів, а біля Талаківки – із 120-мм міномету", - йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби, упродовж поточної доби бойовики 4 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Авдіївки, Мар’їнки та Павлополя. Втрат серед українских захисників немає.

За даними розвідки 4 окупанти отримали поранення.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня за результатами попередніх переговорів у Мінську ТКГ заявила про підтримку режиму припинення вогню на сході України з 1 липня у зв'язку з початком сезону збирання врожаю. Українська сторона переконана, що, з метою встановлення справжнього перемир'я, Росія та контрольовані нею бойовики мають виконувати безпекові положення Мінських угод.