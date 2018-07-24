"Вперед у минуле": у мережі показали один з вишів Донецька (фоторепортаж)

На прикладі вишу видно, як окупанти ставляться до міста.

Начальник кримінальної поліції Донеччини Артем Кисько опублікував свіжі фото зруйнованого Донецького юридичного інституту МВС України.

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Відповідні фотографії з'явилися на його сторінці у Facebook. "Донецький інститут Внутрішніх справ МВС України, місто Донецьк, вулиця Засядька, 13; 2018. Яскравий приклад того, як окупанти та їхні поплічники ставляться до міста і його жителів, громадян України, які змушені були залишитися", - пише Кисько.

"Є картинка, яку дуже вміло подає окупаційна влада, а реальна... Ось подивіться: ДНР = Вперед у минуле", – додав він.

Раніше переселенка з непідконтрольного українському уряду Донецька Інна Малашенко відвідала рідне місто і після повернення опублікувала фото побаченого.