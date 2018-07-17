"Задзеркалля, до якого страшно повертатися": в мережі показали свіжі фото з окупованого Донецька

На фото видно, що вулиці Донецька спорожніли, а саме місто занепадає.

Переселенка з непідконтрольного українському уряду Донецька Інна Малашенко відвідала тиждень тому рідне місто і після повернення опублікувала фото побаченого.

Знімки опублікувало видання "Донецкие новости".

На фото видно, що вулиці Донецька спорожніли, а саме місто занепадає.

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«Це відповідь на коментарі [який класний нині Донецьк]. Фото зробила тиждень тому. Особисто. Що б не говорили, це вже не те місто, що було раніше. Це задзеркалля, до якого страшно повертатися. Я не вибирала ракурс. Мені самій було моторошно від цієї порожнечі. Тільки крок у бік від бульвару Пушкіна – і все... місто наче вимерло. Це моя думка про місто, якого вже немає. Є Донецьк, але не той, що був 4 роки тому. Це мої фото тижневої давності і мої почуття», – зазначила Інна.

В підтвердження «задзеркалля» під постом опублікували свої фото та інші донеччани.

Як повідомляв УНІАН, в окупованому бойовиками Донецьку всюди видно плакати та рекламні щити, які ніби "заморозилися" в часі з весни 2014 року.