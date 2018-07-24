ДРГ і сапери окупантів підірвалися на власному мінному полі на Донбасі

Російські окупаційні війська продовжують встановлювати додаткові мінно-вибухові загородження на лінії розмежування, у тому числі з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін.

На Донбасі вчора під час спроби виходу за лінію зіткнення на власних мінах підірвались диверсійно-розвідувальна група та сапери окупаційних військ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк.

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«За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські окупаційні війська продовжують удосконалювати інженерне обладнання передових позицій та встановлювати додаткові мінно-вибухові загородження, у тому числі з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін», - повідомив він.

Водночас, за словами Гуцуляка, хаотичне мінування місцевості та відсутність взаємодії між підрозділами окупантів призводять до втрат їх особового складу.

«Зокрема, 23 липня під час спроби виходу за лінію зіткнення на власному мінному полі підірвались диверсійно-розвідувальна група противника та так звані «військовослужбовці» інженерно-саперного підрозділу, які повинні були забезпечити її прохід», - сказав речник.

Як повідомляв УНІАН, прес-центр Об'єднаних сил інформував, що за минулу добу на Донбасі, за даними розвідки, поранені четверо окупантів.