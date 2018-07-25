Доба на Донбасі: бойовики 33 рази обстріляли позиції ООС

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил за минулу добу немає.

Минулої доби бойовики російських окупаційних сил 33 рази відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил, у тому числі 3 рази із важкого озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.

Як повідомили у прес-службі ООС, втрат серед особового складу Об’єднаних сил за минулу добу немає.

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"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Золотого, Луганського, Південного, Новгородського, Залізного, Авдіївки, Мар’їнки, Опитного, Пісків, Новотроїцького, Водяного, Павлополя, Талаківки, Лебединського та Широкиного. Разом з цим, окупанти поблизу Водяного застосували міномет калібром 120 мм, захисників Новотроїцького обстріляли із артилерійських систем калібром 122 мм, а у бік Лебединського летіли 122-мм артилерійські снаряди, 120-мм та 82-мм міни", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки один окупант отримав поранення.

Упродовж поточної доби ворог двічі відкривав вогонь по позиціях українських захисників біля Луганського та Південного.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня за результатами попередніх переговорів у Мінську ТКГ заявила про підтримку режиму припинення вогню на сході України з 1 липня у зв'язку з початком сезону збирання врожаю. Українська сторона переконана, що, з метою встановлення справжнього перемир'я, Росія та контрольовані нею бойовики мають виконувати безпекові положення Мінських угод.