Помічник Путіна підтвердив пропозицію провести референдум на Донбасі

Поки, за словами помічника президента РФ, реакції на пропозицію Путіна про референдум на Донбасі немає.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков підтвердив, що питання референдуму на Донбасі обговорювалося на зустрічі Володимира Путіна з Дональдом Трампом.

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Як Ушаков розповів в інтерв'ю "Известиям", референдум на Донбасі став однією з тем, яку лідери Росії і США обговорювали в ході недавнього саміту в столиці Фінляндії.

"Це пропозиція обговорювалася, поки реакції немає", - заявив Ушаков.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Гельсінкі 16 липня зробив пропозицію провести на окупованому Донбасі референдум про статус територій. У відповідь президент США запропонував не розкривати публічно пропозицію російського лідера, щоб розглянути його. У пропозиції Путіна йшлося про проведення голосування жителями окупованих територій з приводу їхнього статусу за участю міжнародної спільноти.