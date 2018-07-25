Військова розповіла, як на Донбасі ліквідували двох терористів (фото)

Бойовики на Донбасі намагалися непомітно пробратися до опорного пункту українських військових, але були знищені.

На Донбасі ліквідували двох терористів, які намагалися пробратися до опорного пункту ЗСУ.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє військова Вікторія Руденко. "Вирішили два недоумки пройти непоміченими до нашого опорника. В їхніх недалеких мізках вимальовувалася картина, де у них успішна диверсійна операція... Але не знали ці два хробаки, що щоб вони на себе не повісили, то в оптиці (від друзів зі США) наших снайперів вони як новорічні ялинки. Не знали, та вже й не дізнаються. А в чорних мішках воно їм в принципі вже і не треба", – йдеться у її повідомленні.

Як повідомляв прес-центр ООС, за минулу добу бойовики російських окупаційних сил 33 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових, втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.