Генсекретар ОБСЄ цього тижня відвідає Донбас
12:34, 25 липня 2018Війна
82 0
27 липня Гремінгер проведе брифінг у Краматорську.
В лютому Гремінгер закликав Україну та Російську Федерацію дати поштовх мирному процесу на Донбасі / фото УНІАН
Генеральний секретар Організації з безпеки і співробітництва в Європі Томас Гремінгер цього тижня здійснить візит на схід України.
Про це йдеться у повідомленні на сайті ОБСЄ,
"Під час поїздки на схід України генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер у п’ятницю проведе прес-брифінг", - йдеться у повідомленні. Прес-брифінг відбудеться 27 липня о 15.15 у Краматорську в офісі ОБСЄ.
Читайте такожВійськова розповіла, як на Донбасі ліквідували двох терористів (фото)
"У рамках поїздки на схід України пан Гремінгер говоритиме про роль ОБСЄ та її діяльність в Україні", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, в лютому Гремінгер закликав Україну та Російську Федерацію дати поштовх мирному процесу на Донбасі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter