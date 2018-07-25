Генсекретар ОБСЄ цього тижня відвідає Донбас

27 липня Гремінгер проведе брифінг у Краматорську.

Генеральний секретар Організації з безпеки і співробітництва в Європі Томас Гремінгер цього тижня здійснить візит на схід України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ОБСЄ,

"Під час поїздки на схід України генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер у п’ятницю проведе прес-брифінг", - йдеться у повідомленні. Прес-брифінг відбудеться 27 липня о 15.15 у Краматорську в офісі ОБСЄ.

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"У рамках поїздки на схід України пан Гремінгер говоритиме про роль ОБСЄ та її діяльність в Україні", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в лютому Гремінгер закликав Україну та Російську Федерацію дати поштовх мирному процесу на Донбасі.