Україна та Росія все ще мають розходження в питанні розгортання миротворців на Донбасі - Маас

Міністр закордонних справ Німеччини закликав сторони відвести важке озброєння та здійснити обмін заручниками.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас наголошує, що Україна та Росія все ще мають розходження в питанні параметрів розгортання миротворчих сил ООН на Донбасі.

Як повідомляє Reuters, Маас заявив, що РФ та Україна погодилися з необхідністю миротворчої місії ООН, але їхнє бачення її запровадження все ще "дуже далеке одне від одного".

"Що стосується параметрів імовірної місії ООН для сходу України, ми погодилися (на зустрічі в Берліні) доручити нашим політичним директорам продовжувати переговори не про те - "якщо", а про те, яким чином така місія може відбутися, та обговорити це в найближчі тижні", - сказав Маас.

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Також він заявив про відсутність у сторін волі втілити Мінські угоди в життя. "Ми знаємо, що в минулому була відсутня воля реалізувати ці угоди", - наголосив Маас на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном.

За словами Мааса, всі сторони мають дотримуватися мирного Мінського плану, включаючи відведення важкого озброєння із зони бойових дій, та здійснити новий обмін заручниками.

Він додав, що Німеччина і Франція запропонували Україні та Росії логістичну підтримку з метою огородження замінованих територій в зоні бойових дій.

"Я рішуче переконаний, що сьогоднішні політичні переговори також здійснюють тиск на місцях", - сказав Маас.