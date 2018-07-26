Контрактник ЗСУ "зливав" інформацію бойовикам та хотів перейти на бік "ДНР"

Уродженець Житомирщини, сподіваючись отримати грошову винагороду, через соцмережі передавав відомості щодо позицій та військової техніки.

У лавах Збройних сил України викрито зрадника, який «зливав» інформацію контрольованим Росією бойовикам на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Про це повідомляється на сторінці Операції Об'єднаних сил у Facebook.

"У середині липня військовою контррозвідкою СБУ зі складу Об’єднаних сил, за сприяння командування військової частини, викрито військовослужбовця Збройних сил України, який «зливав» бойовикам інформацію про дії та позиції ЗСУ в районі проведення операції Об’єднаних сил, а також викрадав та продавав військове майно", - наголошується у повідомленні.

Зазначається, що 24-річний «контрактник» – уродженець Житомирщини, ініціативно, сподіваючись отримати грошову винагороду, через соцмережі передавав бойовику «ДНР» відомості щодо позицій та військової техніки ЗСУ в районі проведення ООС, вказуючи GPS-координати їх місцезнаходження".

Читайте такожПрокуратура Криму перевіряє на держзраду всіх кримських держслужбовців - ЗМІ

Також військові контррозвідники встановили, що затриманий мав наміри перейти на бік незаконних збройних формувань «ДНР» та вже отримав відповідні інструкції.

Крім того, з метою особистого збагачення та послаблення боєздатності підрозділу затриманий викрав та реалізував через інтернет військове та надане волонтерами майно і спорядження на загальну суму понад 50 тис. грн.

За матеріалами військової контррозвідки 23 липня слідчими Волноваського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.410 Кримінального кодексу України – «Викрадення військовослужбовцем зброї, бойових припасів, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем».

"Враховуючи передачу інформації військового характеру та наміри перейти на бік ворога, дії військовослужбовця можуть кваліфікуватися і за іншими статтями Кримінального кодексу України", - наголошується у повідомленні

Триває досудове слідство. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що українські правоохоронці оголосили підозру жінці, яка збирала підписи на підтримку Володимира Путіна в анексованому Росією Криму. Затримана українка брала участь у підготовці незаконного проведення виборів президента РФ на окупованій території.