Довіреній особі Путіна, яку затримали на адмінкордоні з Кримом, оголосили підозру в держзраді

13:41, 24 квітня 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомила речниця прокуратури АР Крим Тетяна Тихончик, передає "Українська правда".

"Затриманій вчора на КПВВ "Чонгар" особі, яка брала участь в організації та проведенні незаконних виборів президента РФ в Криму, повідомлено про підозру у вчиненні державної зради", – заявила вона.

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Як повідомляв УНІАН, затримана особа брала участь у підготовці незаконного проведення виборів президента РФ на окупованій території. Таким чином, дана громадянка України надала сприяння Російській Федерації та неурядовій всеросійській громадській організації «Волонтеры Победы» у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості

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Теги: #Крим#Україна#вибори#Володимир Путін