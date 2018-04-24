Довіреній особі Путіна, яку затримали на адмінкордоні з Кримом, оголосили підозру в держзраді
Українські правоохоронці оголосили підозру жінці, яка збирала підписи на підтримку Володимира Путіна в анексованому Росією Криму.
Про це повідомила речниця прокуратури АР Крим Тетяна Тихончик, передає "Українська правда".
"Затриманій вчора на КПВВ "Чонгар" особі, яка брала участь в організації та проведенні незаконних виборів президента РФ в Криму, повідомлено про підозру у вчиненні державної зради", – заявила вона.
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Як повідомляв УНІАН, затримана особа брала участь у підготовці незаконного проведення виборів президента РФ на окупованій території. Таким чином, дана громадянка України надала сприяння Російській Федерації та неурядовій всеросійській громадській організації «Волонтеры Победы» у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості