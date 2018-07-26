Поранених вчора на Донбасі двох українських військових евакуйовано до мобільних госпіталів

Військовослужбовці зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Поранених вчора на Донбасі внаслідок бойових дій двох військових Збройних сил України евакуйовано до мобільних госпіталів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк.

"Загалом протягом минулої доби, 25 липня, нашими захисниками зафіксовано 24 прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ. З метою збереження життя та здоров'я особового складу українські військові близько 10 разів відкривали адекватний вогонь у відповідь зі штатного піхотного озброєння", - повідомив Гуцуляк.

За його словами, внаслідок бойових дій двоє українських військових отримали поранення різних ступенів тяжкості. Їх евакуйовано до військових мобільних госпіталів, де вони отримують необхідну медичну допомогу.