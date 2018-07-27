Знищення бліндажа терористів на Донбасі потрапило на відео

Терористи зазнали втрати: одного ліквідовано, троє поранені.

ЗСУ знищили одну з позицій терористів на Донбасі. Пряме влучання в бліндаж потрапило на відео.

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Відповідний запис оприлюднив на своїй сторінці у Facebook волонтер Serg Marco. За його даними, в результаті влучання у бліндаж бойовиків один терорист ліквідований, троє поранені.

Раніше в мережі опублікували свіже фото знищення позиції бойовиків на Донбасі.