Знищення бліндажа терористів на Донбасі потрапило на відео
10:30, 27 липня 2018Війна
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Терористи зазнали втрати: одного ліквідовано, троє поранені.
Терористи зазнали втрат / фото facebook.com/serg.marco
ЗСУ знищили одну з позицій терористів на Донбасі. Пряме влучання в бліндаж потрапило на відео.
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Відповідний запис оприлюднив на своїй сторінці у Facebook волонтер Serg Marco. За його даними, в результаті влучання у бліндаж бойовиків один терорист ліквідований, троє поранені.
Раніше в мережі опублікували свіже фото знищення позиції бойовиків на Донбасі.
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