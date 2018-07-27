Знищення бліндажа терористів на Донбасі потрапило на відео

10:30, 27 липня 2018
Війна
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Терористи зазнали втрат / фото facebook.com/serg.marco

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Відповідний запис оприлюднив на своїй сторінці у Facebook волонтер Serg Marco. За його даними, в результаті влучання у бліндаж бойовиків один терорист ліквідований, троє поранені.

Раніше в мережі опублікували свіже фото знищення позиції бойовиків на Донбасі.

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Теги: #Донбас#терористи#знищення