На Донбасі знищено позицію бойовиків (фото)

За словами військової, після отримання чергового "гуманітарного конвою" з Росії терористи активізувалися.

У мережі опублікували свіже фото знищення позиції бойовиків на Донбасі.

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Знімок на своїй сторінці в Facebook показала військовослужбовець ЗСУ Вікторія Руденко. Вона зазначила, що після отримання чергового "гуманітарного конвою" з Росії терористи активізувалися.

"Завдяки гумконвою макаки вночі буянили ну не жарт... Але... хтось все-таки набрався мужності і спалив макак з фаготом", - пише Руденко.

Як повідомляв прес-центр ООС, за минулу добу бойовики російських окупаційних військ 32 рази відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил. У ході бойових дій загинув один український військовий, ще один отримав поранення.