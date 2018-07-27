На Донбасі знищено позицію бойовиків (фото)
09:07, 27 липня 2018Війна
1832 0
За словами військової, після отримання чергового "гуманітарного конвою" з Росії терористи активізувалися.
Руденко показала фото знищення позиції терористів / фото facebook.com/Viktoriya Rudenko
У мережі опублікували свіже фото знищення позиції бойовиків на Донбасі.
Читайте такожКонтрактник ЗСУ "зливав" інформацію бойовикам та хотів перейти на бік "ДНР"
Знімок на своїй сторінці в Facebook показала військовослужбовець ЗСУ Вікторія Руденко. Вона зазначила, що після отримання чергового "гуманітарного конвою" з Росії терористи активізувалися.
"Завдяки гумконвою макаки вночі буянили ну не жарт... Але... хтось все-таки набрався мужності і спалив макак з фаготом", - пише Руденко.
Як повідомляв прес-центр ООС, за минулу добу бойовики російських окупаційних військ 32 рази відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил. У ході бойових дій загинув один український військовий, ще один отримав поранення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter