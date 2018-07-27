Спостерігачі ОБСЄ виявили під Луганськом 10 "Градів" і 30 танків бойовиків

У квітні в СММ ОБСЄ заявляли, що бойовики ОРЛО вишикували велику кількість військової техніки на околиці окупованого ними Луганська.

Моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 10 реактивних систем залпового вогню "Град" і 30 танків невстановленого зразка поблизу окупованого бойовиками Луганська.

Про це повідомляє прес-служба Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

"24 липня за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання в непідконтрольних урядові районах на основі даних повітряного спостереження станом на 23 липня виявлено 30 танків (невстановленого типу) поблизу н. п. Круглик (31 км на південний захід від Луганська)", - розповідають спостерігачі.

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Також, за їхніми словами, 25 липня вони бачили 10 РСЗВ "Град" неподалік від Хрустального (колишній Красний Луч) за 56 км від Луганська.

У квітні в СММ ОБСЄ заявляли, що бойовики ОРЛО вишикували велику кількість танків, гаубиць, ракетних систем "земля-повітря", реактивних систем залпового вогню, БМП та БТРів на околиці окупованого ними Луганська.