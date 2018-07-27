Українські військові пошуковці намагаються ідентифікувати 85 тіл загиблих на Донбасі

Загалом, з 2014 року пошуковцям вдалося вивезти із зони бойових дій 1,5 тисячі тіл та останків українських військових.

Військові пошуковці намагаються ідентифікувати 85 тіл загиблих на території Донбасу, майже половина з них – військовослужбовці.

Про це розповів Українській правді координатор гуманітарного проекту Збройних сил України "ЕВАКУАЦІЯ 200" підполковник Михайло Котелевський.

"З 85 тіл, які зараз намагаються ідентифікувати, майже у половини є збіги за ДНК-експертизами з родичами. Це зниклі безвісти військовослужбовці. Ми припускаємо, хто саме. Вже потрібно починати працювати із сім’ями", – каже Котелевський.

Загалом, з 2014 року пошуковцям вдалося вивезти із зони бойових дій 1,5 тисячі тіл та останків українських військових.

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За словами підполковника, наразі представники громадянського сектору "ЕВАКУАЦІЇ 200" продовжують роботу на окупованих територіях, хоча не так часто, як в 2014 році.

Це відбувається спільними зусиллями представників цивільного сектора з протилежного боку та Червоного Хреста.

На уточнення, чи працюють саме зараз пошуковці працюють на окупованій території, Котелевський відповів:

"Ні. Вони відпрацювали в червні. Знайшли ще одну людину. Зараз обговорюємо і узгоджуємо інформацію, щоб рештки передали нам. Ми припускаємо, хто це. Це не військовослужбовець, але він мав проукраїнську позицію та надавав гуманітарну допомогу нашим військовим. Обставини, при яких він там опинився, я би не хотів озвучувати".

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