Геращенко розповіла про звірства в ОРДЛО: українських полонених катували, били по голові й ґвалтували

10:02, 23 липня 2018
Війна
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Українські полонені пройшли через знущання, розповіла Геращенко / фото УНІАН

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповіла перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

"У мене є довідка від лікарів – у всіх звільнених були черепно-мозкові травми. Їх катували, били по голові. Дванадцятеро зізналися в сексуальних зґвалтуваннях", - сказала вона.

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За словами Геращенко, після звільнення колишні бранці проходять медичний огляд і перевірку спецслужб.

"Не тільки тому, що їх у чомусь підозрюють. Ні. Насправді, саме з цих розмов ми по крихітці збираємо інформацію, кого ще можуть тримати бойовики", - зазначає вона.

Геращенко розповіла, що всі українці повертаються з "серйозним травматичним синдромом", тому проходять психологічну реабілітацію.

"Полон – страшне випробування. Перший ковток свободи також не просто дається. Саме тому я вважаю важливим створення Міністерства ветеранів. Ця проблема стосується не тільки заручників, але й хлопців, які пройшли війну, бачили смерть, убивали свого ворога", - каже віце-спікер.

Раніше екс-боєць батальйону "Донбас" Дмитро Куліш розповів, що російські найманці жорстоко катували українських полонених, відрізали голови, знімали шкіру та чинили інші важкі злочини. 

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Теги: #Геращенко#українці#полонені