На Донбасі під час проведення інженерної розвідки загинув військовий

Упродовж поточної доби окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню.

Під час проведення інженерної розвідки на Донбасі загинув український військовий.

Про це повідомляється на офіційній сторінці операції Об’єднаних сил у Facebook.

«У ході проведення інженерної розвідки, внаслідок підриву загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години, російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню.

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Окупанти відкривали прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Золоте, Майорськ, Авдіївка, Мар’їнка, Лебединське, Гнутове, Павлопіль та Широкине.

Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

Раніше у Рівному внаслідок зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою загинув військовий.