У Рівному внаслідок зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою загинув військовий (відео)

Ще один військовий, який був пасажиром мікроавтобуса, травмований.

У Рівному під час зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою загинув військовослужбовець, ще один військовий травмований.

Читайте такожПоліція затримала власника маршрутки, пасажири якої загинули у ДТП на Житомирщині

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області, смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 21 липня, близько другої години ночі.

На місці події поліцейські попередньо встановили, що 47-річний житель села Бронники Рівненського району, керуючи автомобілем Volkswagen Т4 з невстановлених причини в’їхав у вантажний автомобіль DAF з причепом, який був припаркований по правому краю проїзної частини.

Внаслідок зіткнення водій від отриманих травм загинув на місці події.

Пасажира автомобіля, 35-річного рівнянина із травмами доставлено до військового госпіталю.

Обидва учасники ДТП – військовослужбовці, які перебували поза службою.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу.