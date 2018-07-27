Озброєний бойовик погрожував збити безпілотник СММ ОБСЄ - звіт

Раніше цей безпілотник зафіксував вириту бойовиками траншею в Лозовому.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що озброєний бойовик погрожував збити безпілотний літальний апарат СММ.

Про це йдеться в звіті місії за період з 19:30 25 липня до 19:30 26 липня, оприлюдненому сьогодні на сайті ОБСЄ.

"Член збройних формувань погрожував збити безпілотний літальний апарат Спеціальної моніторингової місії", - йдеться в звіті.

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Зокрема, 25 липня патруль місії перебував орієнтовно за 3 км на північний захід від міста Дебальцеве (непідконтрольне урядові України, за 58 км на північний схід від Донецька). Патруль СММ "проводив підготовку до запуску безпілотного літального апарату середнього радіуса дії, коли до спостерігачів наблизився член збройних формувань, який був на борту вантажівки військового типу, і в усній формі погрожував збити безпілотник СММ".

У місії заявили, що потім озброєний бойовик поїхав у північно-західному напрямку. Команда місії безперешкодно здійснила політ і безпечну посадку безпілотника.

У місії стверджують, що цей безпілотний літальний апарат виявив нещодавно вириту траншею поблизу будинку в районі Молочний в населеному пункті Лозове (непідконтрольний урядові, 52 км на північний схід від Донецька).

Нагадаємо, 18 липня контрольовані Росією бойовики з кулемета обстріляли безпілотний літальний апарат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Хрустальному Луганської області, де було виявлено розміщення важкого озброєння окупантів - 15 систем залпового вогню БМ-21 "Град", самохідну гаубицю 2С1 та 14 буксируваних гаубиць «Мста-Б» і 2 танки.