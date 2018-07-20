Бойовики обстріляли безпілотник місії ОБСЄ, який зафіксував в "ЛНР" велику кількість важкого озброєння

БПЛА, що залишився неушкодженим, зафіксував 17 «Градів», 15 гаубиць і 2 танки.

Контрольовані Росією бойовики з кулемета обстріляли безпілотний літальний апарат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Хрустальному Луганської області, де було виявлено розміщення важкого озброєння окупантів - 15 систем залпового вогню БМ-21 "Град", самохідну гаубицю 2С1 та 14 буксируваних гаубиць «Мста-Б» і 2 танки.

Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 18 липня до 19:30 19 липня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

"У напрямку безпілотного літального апарата (БПЛА) Спеціальної моніторингової місії дальнього радіуса дії стріляли з кулемета", - йдеться в звіті.

Зокрема, увечері 18 липня безпілотник СММ виявив кулемет Калашнікова (7,62 мм), за яким стояла одна особа, і ще троє осіб у дворі заводу в населеному пункті Хрустальний (колишній Красний Луч, непідконтрольний урядові України, за 56 км на південний захід від Луганська).

Читайте такожУ штабі ООС показали нові докази причетності Росії до війни на Донбасі (фото)

"Було зафіксовано, що кулемет відкрив вогонь у напрямку безпілотного літального апарата. БПЛА пошкоджено не було", - йдеться в звіті.

При цьому сказано, що місія продовжувала здійснювати моніторинг відведення озброєння, передбаченого Мінським меморандумом від 19 вересня 2014 року, а також комплексом заходів із виконання Мінських угод.

"18 липня в непідконтрольному урядові районі безпілотним літальним апаратом СММ дальнього радіуса дії зафіксовано 17 реактивних систем залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм) у Хрустальному та неподалік від цього населеного пункту, що є порушенням ліній відведення", - наголошується в звіті.

"18 липня за лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання в непідконтрольних урядові районах, а саме поблизу Хрустального, безпілотник СММ дальнього радіуса дії виявив самохідну гаубицю (2С1), 14 буксируваних гаубиць (2А65 «Мста-Б», 152 мм) і 2 танки (один Т-80 і один невстановленого типу)", - заявляють спостерігачі.

Крім того, 19 липня спостерігачі бачили 5 буксируваних гаубиць (Д-30 «Жаба», 122 мм) і 1 самохідну гаубицю (2С1 «Гвоздика», 122 мм) на полігоні біля Мирного (за 28 км на південний захід від Луганська).

"Місія відзначила наявність озброєння, яке вона не змогла верифікувати як відведене, оскільки умови його зберігання не відповідають критеріям, передбаченим у повідомленні від 16 жовтня 2015 року щодо ефективного моніторингу і верифікації відведення важкого озброєння, яке СММ адресувала підписантам Комплексу заходів. У непідконтрольних урядові районах Донецької області члени патруля місії бачили 2 буксирувані гаубиці (Д-30) і відмітили, що там досі бракує 11 реактивних систем залпового вогню (БМ-21) і 8 протитанкових гармат (МТ-12 «Рапіра», 100 мм)", - йдеться в звіті.

"Команда СММ ще раз відвідала постійне місце зберігання важкого озброєння в непідконтрольному урядові районі Луганської області, розташоване відповідно до ліній відведення, та зазначила, що там досі бракувало 7 буксируваних гаубиць (Д-30)", - заявили в місії.