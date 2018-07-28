На окупованому Донбасі троє підлітків підірвалися на мінах, встановлених бойовиками на кладовищі – розвідка

Хаотичне мінування російсько-окупаційними військами місцевості становить небезпеку для цивільних осіб.

У тимчасово окупованих районах Донбасу троє підлітків підірвалися на мінах, встановлених бойовиками на кладовищі, двоє підлітків загинули.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони полковник Дмитро Гуцуляк.

«За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські окупаційні війська продовжують удосконалювати інженерне обладнання передових позицій та встановлювати додаткові мінно-вибухові загородження, у т.ч. з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін», - зазначив він.

Водночас, за словами речника, хаотичне мінування російсько-окупаційними військами місцевості становить небезпеку для цивільних осіб.

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«25 липня ц. р. троє підлітків підірвалися поблизу могили свого товариша на мінах, встановлених на кладовищі. Двоє з них загинули на місці», - повідомив Гуцуляк.

Окрім цього, за даними Головного управління розвідки Міноборони, низький рівень підготовки особового складу 1-го та 2-го так званих «армійських корпусів» збройних сил РФ призводить до втрат озброєння та військової техніки.

«Так, під час проведення навчань щодо подолання водної перешкоди, т. зв. військовослужбовцями одного з підрозділів російських окупаційних військ був затоплений танк. Окупанти намагаються приховати цю подію від своїх кураторів», - сказав Гуцуляк.