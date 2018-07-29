Минулої доби на Донбасі загинули двоє українських військових

Ворожа ДРГ зазнала втрат при спробі вибити українських військових з позицій біля Кримського.

Протягом минулої доби, 28 липня, російські окупаційні війська 25 разів відкривали вогонь по позиціях об’єднаних сил на сході України. Противник також здійснив спробу захоплення українських позицій під Кримським, але зазнав втрат та відступив.

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Як повідомляється у ранковому зведенні прес-центру штабу Операції об’єднаних сил, противник також тричі обстрілював українських військових із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зазначається, що бойовики вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Світлодарська, Авдіївки, Пісків, Мар’їнки, Лебединського, Гнутового, Широкиного, Павлополя та Водяного. Поблизу Кримського та Водяного окупанти застосовували 82-мм міномети.

В районі населеного пункту Кримське ворожа диверсійно-розвідувальна група здійснила спробу захопити позиції одного з українських підрозділів. Об'єднані сили були змушені застосувати вогневі засоби

В ході бойових дій двоє військовослужбовців об’єднаних сил загинули і двоє отримали поранення. Чотирьох окупантів знищено, ще шістьох поранено.

Упродовж поточної доби, 29 липня, станом на 07:00 бойовики 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Опитного та Павлополя.

Напередодні повідомлялось, що поблизу Кримського українські військові дві години вели бій з ворожою диверсійно-розвідувальною групою.