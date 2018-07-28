Біля Кримського українські військові дві години вели бій з окупантами (відео)

Внаслідок бойових дій двоє українських захисників загинули і ще двоє були поранені. Противник зазнав значних втрат – до чотирьох вбитими та шести пораненими.

Поблизу Кримського українські військові дві години вели бій з ворожою диверсійно-розвідувальною групою.

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Як повідомляється у зведенні Операції Об'єднаних сил станом на 18.00, вдень, використовуючи режим припинення вогню, ворог силами диверсійно-розвідувальної групи у складі до 15 бойовиків здійснив спробу захопити позиції одного з підрозділів поблизу Кримського.

На перешкоді намірам проросійських найманців стали українські військові, які виконували завдання на спостережному посту та прийняли бій з майже вчетверо переважаючим противником. Стійким утриманням займаних позицій вони забезпечили підхід резервної групи підрозділів ООС на чолі з командиром роти.

Отримавши рішучу відсіч, противник під щільним вогнем українських захисників відійшов під прикриттям своєї артилерії. Їхній відхід був відрізаний вогнем мінометного підрозділу Об'єднаних сил. Завдяки чітким та злагодженим діям противник зазнав значних втрат – до чотирьо вбитими та шести пораненими.

Разом з тим під час майже двогодинного бою двоє українських захисників загинули і ще двоє були поранені.

Загалом на Донбасі сьогодні російські окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню. Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Авдіївка, Павлопіль та Лебединське.

«Об’єднані сили дотримуються Мінських домовленостей та режиму припинення вогню, але сьогодні ще раз нагадали російсько-окупаційним військам, що у разі загрози життю наших військовослужбовців, готові дати жорстку та неминучу відсіч.

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою Об’єднаними силами», - наголошується у зведенні.